ATP Indian Wells 2026 Carlos Alcaraz non fa sconti a Norrie e raggiunge Medvedev in semifinale

Ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, Carlos Alcaraz ha battuto Norrie e si è qualificato per la semifinale, raggiungendo Medvedev. Il torneo si è concluso con quattro giocatori in corsa, senza che siano emerse grandi sorprese tra le partite disputate sul cemento californiano. La competizione prosegue con i match in programma per le semifinali.

Calato il sipario sui quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano sono stati definiti i quattro semifinalisti del prestigioso torneo nel deserto, senza particolari sorprese. Jannik Sinner ha demolito letteralmente l'americano Learner Tien con lo score di 6-1 6-2, mettendo in mostra un tennis di altissimo livello. Sul cammino dell'azzurro ci sarà il tedesco Alexander Zverev (n.4 del mondo), che ha battuto in due set il francese Arthur Fils (n.32 ATP) con il punteggio di 6-2 6-3. Una prova di grande solidità per il teutonico e la semifinale contro Sinner si preannuncia molto equilibrata. Percorso piuttosto agevole anche per Carlos Alcaraz.