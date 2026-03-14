Lite durante la battuta di caccia a Montegranaro vicino Fermo 80enne gli spara con il fucile | morto a 42 anni

Durante una battuta di caccia a Montegranaro, vicino Fermo, un uomo di 42 anni è stato colpito da un colpo di fucile e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nel corso di una lite tra due cacciatori, uno dei quali, un uomo di 80 anni, ha sparato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo, dove un uomo di 42 anni, Grigorev Vladislav Sergevich, è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile durante una battuta di caccia. Il delitto sarebbe avvenuto al termine di una colluttazione con un cacciatore di 80 anni. L’anziano, Palmiero Berdini, è indagato per omicidio volontario. Tragedia a Montegranaro, ucciso col fucile La lite durante la battuta di caccia L'intervento dei carabinieri Ipotesi omicidio volontario Il messaggio del sindaco Tragedia a Montegranaro, ucciso col fucile Prima la violenta discussione nelle campagne, poi la tragedia. È accaduto nella mattinata di sabato 14 marzo nel territorio di Montegranaro, in provincia di Fermo: un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile durante una colluttazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lite durante la battuta di caccia a Montegranaro vicino Fermo, 80enne gli spara con il fucile: morto a 42 anni Articoli correlati Chi era Grigorev Vladislav Sergevich: ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a MontegranaroChi era Grigorev Vladislav Sergevich, l’uomo ucciso a Montegranaro Una mattina di lavoro e di routine si è trasformata in tragedia nelle campagne di... Leggi anche: Scambia l’amico per un cinghiale e gli spara al torace durante una battuta di caccia: morto 58enne Contenuti utili per approfondire Lite durante Temi più discussi: Cosa ha detto Nino Frassica su Valeria Marini tanto da farla piangere in TV; Indian Wells, anche Sinner s'arrabbia: lite coi tifosi di Fonseca molesti, interviene l'arbitro; Potete smettere di parlare?, Sinner 'litiga' con pubblico a Indian Wells; Sinner, lite con pubblico a Indian Wells: Potete smettere di parlare?. Spinge a terra un anziano durante una lite stradale: l’uomo batte la testa e muore in ospedaleUn uomo di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di aver spinto un anziano durante una lite, provocandone la morte. Si trova ora ai domiciliari col braccialetto elettronico. Segui le notizie di ... fanpage.it Esperia, tragedia durante la battuta di caccia: 52enne si accascia e muoreTragedia durante la battuta di caccia nel pomeriggio di oggi, 27 dicembre 2025, ad Esperia dove un 52enne Michele Villani del posto ha accusato un malore ed morto. E' accaduto in località Monte D'Oro, ... ilmessaggero.it Uomo ferito con coltellata dalla compagna durante una lite nel Veneziano. Vittima è grave ma non in pericolo di vita #ANSA x.com La vittima, circa 20 anni, è rimasta gravemente ferita durante una lite in contrada Sant’Elia; indagini dei Carabinieri e della Polizia in corso - facebook.com facebook