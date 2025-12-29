Scambia l'amico per un cinghiale e gli spara al torace durante una battuta di caccia | morto 58enne
A Oliena, Nuoro, si è verificato un incidente di caccia che ha causato la morte di Andrea Puddu, 58 anni, allevatore. Durante una battuta di caccia, l'uomo ha scambiato un amico per un cinghiale e gli ha sparato al torace. Si tratta della seconda vittima in poche ore, evidenziando i pericoli legati a questa attività.
Nuovo incidente di caccia a Oliena, a Nuoro. La vittima è l'allevatore 58enne Andrea Puddu. È la seconda vittima di caccia in un giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale: morto un 69enne
Leggi anche: Pensionato muore durante una battuta di caccia: caricato da un cinghiale
Scambia l’amico per un cinghiale e gli spara al torace durante una battuta di caccia: morto 58enne - Si chiamava Andrea Puddu ed è deceduto ieri, domenica 28 dicembre, nel corso di una battuta di caccia nelle ... fanpage.it
Cuneo, spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l'amico - Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito nel primo giorno di apertura della caccia. tg24.sky.it
Spara al cinghiale ma uccide l'amico, Daniele Barolo muore per una fucilata al petto: aveva 46 anni - Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito nel primo giorno di apertura della caccia. ilmessaggero.it
“Adesso inginocchiati” Roma, scambia un amico della moglie per l’amante e lo aggredisce: violenza inaudita >> https://buff.ly/92CEw36 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.