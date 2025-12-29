Scambia l'amico per un cinghiale e gli spara al torace durante una battuta di caccia | morto 58enne

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Oliena, Nuoro, si è verificato un incidente di caccia che ha causato la morte di Andrea Puddu, 58 anni, allevatore. Durante una battuta di caccia, l'uomo ha scambiato un amico per un cinghiale e gli ha sparato al torace. Si tratta della seconda vittima in poche ore, evidenziando i pericoli legati a questa attività.

Nuovo incidente di caccia a Oliena, a Nuoro. La vittima è l'allevatore 58enne Andrea Puddu. È la seconda vittima di caccia in un giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

