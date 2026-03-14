Chi era Grigorev Vladislav Sergevich | ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a Montegranaro
Grigorev Vladislav Sergeevich è stato colpito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a Montegranaro. L’incidente è avvenuto nelle campagne del comune in provincia di Fermo, trasformando una mattina di routine in una tragedia improvvisa. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.
Chi era Grigorev Vladislav Sergevich, l’uomo ucciso a Montegranaro. Una mattina di lavoro e di routine si è trasformata in tragedia nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo. La vittima si chiamava Grigorev Vladislav Sergevich, 43 anni, nato in Russia ma residente nelle Marche. L’uomo lavorava in una struttura con cavalli nelle vicinanze della zona dove è avvenuto l’incidente, un’area rurale dove nella mattinata era in corso una battuta di caccia alla volpe regolarmente autorizzata. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, Sergevich si sarebbe avvicinato ai cacciatori per protestare contro gli spari che, a suo dire, disturbavano gli animali del maneggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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