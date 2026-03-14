Chi era Grigorev Vladislav Sergevich | ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a Montegranaro

Grigorev Vladislav Sergeevich è stato colpito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a Montegranaro. L’incidente è avvenuto nelle campagne del comune in provincia di Fermo, trasformando una mattina di routine in una tragedia improvvisa. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.