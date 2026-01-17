Europei short track Nadalini sul podio | bronzo nei 1500 metri a Tilburg
Thomas Nadalini si distingue agli Europei di short track 2026 a Tilburg, conquistando la medaglia di bronzo nei 1500 metri. Con una gara caratterizzata da determinazione e strategia, l’azzurro si posiziona tra i migliori, portando a casa un risultato importante per la nazionale italiana. Questo traguardo testimonia il suo talento e la crescita nel panorama internazionale dello short track.
Mandatory Credit: Photo by Marcel ter BalsMTB-PhotoShutterstock (16366084bg) podium, second Roberts Kruzbergs of Latvia and winner Jens van t Wout of the Netherlands and third Thomas Nadalini of Italy smiling during the medal ceremony after competing on the Men 1500m Finals on Day 1 of the ISU European Short Track Speed Skating Championships 2026 at IJssportcentrum on January 17, 2026 in Tilburg, Netherlands. ISU European Short Track Speed Skating Championships 2026, Day 1, Speed Skating, IJssportcentrum, Tilburg, Netherlands - 17 Jan 2026 Arriva una medaglia importante per l’Italia agli Europei di short track 2026, in corso a Tilburg. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Short track, prima medaglia azzurra gli Europei. Nadalini è di bronzo nei 1500 metri
Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Confortola e Betti in finale nei 1000 metri, Nadalini bronzo nei 1500
Short Track, Europei di Tilburg: grande avvio per l’Italia nella giornata inaugurale; Europei di Short track 2026: i convocati dell'Italia, il programma delle gare e dove vedere in diretta tv; Europei short track 2026 oggi: orari sabato 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara.
Short track, prima medaglia azzurra gli Europei. Nadalini è di bronzo nei 1500 metri - Arriva la prima medaglia per l'Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg (Paesi Bassi). oasport.it
Short Track, altro bronzo per l’Italia agli Europei. Elisa Confortola terza nei 1000 metri - Seconda medaglia per l'Italia e secondo bronzo di giornata agli Europei di short track 2026 che si stanno disputando nei Paesi Bassi a Tilburg. oasport.it
Short track: Europei, gran avvio per l'Italia nel day 1 di qualificazioni nei Paesi Bassi - Sono dieci gli atleti italiani impegnati nell’appuntamento che precede i Giochi Olimpici Invernali di Mil ... napolimagazine.com
I Campionati europei di short-track, ospitati dall'IJssportcentrum di Tilburg, si sono aperti in maniera positiva per la squadra azzurra, che nella giornata dedicata ai turni di qualificazione è andata vicina al percorso netto. A conti fatti, è mancato all'appello solam - facebook.com facebook
Europei di pattinaggio, la roveretana Lara Naki Gutmann quarta dopo lo short program. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.