Inacio Mane Reggiani | le tre stelline italiane del Dortmund con l' Inter nel mirino

Inacio, Mane e Reggiani sono i giovani talenti italiani nel Borussia Dortmund, con due difensori e un centrocampista. Anni 2008 e 2005, rappresentano il futuro del calcio italiano e si stanno affermando nel campionato tedesco. Conosciamo chi sono e come si stanno affermando nel panorama internazionale.

Gli italiani ufficiali di Germania con presenze nell'attuale Bundesliga sono tre: Vincenzo Grifo, veterano, ala del Friburgo con più di cento gol in prima squadra, il centrale del Borussia Munchengladbach Fabio Chiarodia (nato in Germania da genitori di Cinto Caomaggiore, in Veneto) e Filippo Mane, difensore del Borussia Dortmund. Nelle giovanili ce ne sono diversi: l'ala Alessandro Crimaldi, 2007, nato anche lui in Germania ma nel giro delle giovanili azzurre, e il trequartista Guido Della Rovere, classe 2007, oggi al Bayern Monaco. E a Dortmund? La stellina che brilla di più.

