Vecchioni | L’Italia non è un paese per giovani Nessuno li ascolta e non si permette loro di sbagliare
Durante un’intervista a 105 Friends, Roberto Vecchioni ha espresso alcune riflessioni sul ruolo delle giovani generazioni in Italia, sottolineando le difficoltà che affrontano nel trovare ascolto e spazi di crescita. Le sue parole invitano a riflettere sulle sfide sociali e culturali che caratterizzano il presente, evidenziando l’importanza di ascoltare e supportare i giovani nel loro percorso di crescita.
Durante un’intervista a 105 Friends, Roberto Vecchioni ha condiviso alcune riflessioni sul presente delle nuove generazioni. Il tono è diretto, quasi disilluso. Secondo lui, oggi il futuro dei giovani si presenta più incerto che mai. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
