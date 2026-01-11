Vecchioni | L’Italia non è un paese per giovani Nessuno li ascolta e non si permette loro di sbagliare

Durante un’intervista a 105 Friends, Roberto Vecchioni ha espresso alcune riflessioni sul ruolo delle giovani generazioni in Italia, sottolineando le difficoltà che affrontano nel trovare ascolto e spazi di crescita. Le sue parole invitano a riflettere sulle sfide sociali e culturali che caratterizzano il presente, evidenziando l’importanza di ascoltare e supportare i giovani nel loro percorso di crescita.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.