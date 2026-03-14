Griglia di partenza F1 GP Cina 2026 | Kimi Antonelli è il più giovane della storia in pole! Ferrari in seconda fila

Nelle qualifiche di oggi, sabato 14 marzo, si sono stabilite le posizioni di partenza per il GP di Cina 2026. Kimi Antonelli, con il miglior tempo, si è qualificato come il più giovane nella storia a partire dalla prima posizione. La Ferrari ha ottenuto la seconda fila, con due piloti che si sono qualificati nelle prime tre posizioni. La griglia di partenza è ora ufficiale.

Nelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, domenica 15, il fine settimana asiatico con la gara su distanza lunga di Shanghai, che sarà valida come secondo round del calendario della F1. Nella Q1 escono di scena le Williams di Carlos Sainz ed Alexander Albon, Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) e Sergio Perez (Cadillac). Nel Q2 vengono eliminati Nico Hulkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas F1 Team), le Racing Bulls di Liam Lawson ed Arvid Lindblad, e Gabriel Bortoleto (Audi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli è il più giovane della storia in pole! Ferrari in seconda fila Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell, Ferrari in agguatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT 9. Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: Russell in pole, bene Antonelli. Ferrari impalpabile, Verstappen 20°!Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Altri aggiornamenti su Griglia di partenza F1 GP Cina 2026... Temi più discussi: Formula 1, dominio Mercedes in qualifiche Sprint oggi: griglia di partenza del Gp Cina; Griglia di partenza del GP d'Australia 2026; Griglia di partenza Gp Australia 2026 F1, pole position per Russell; Lo schieramento al via del GP d'Australia di F1: tutti i risultati e i tempi. Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: risultati e classifica qualificheNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà ... oasport.it Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte LeclercAndate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato ... oasport.it #F1, Sprint Race in Cina: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming x.com George Russell conquista la prima posizione sulla griglia di partenza della Sprint Race del Gran Premio di Cina #ChineseGP - facebook.com facebook