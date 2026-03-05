Rugby a Roma un’occasione per l’Italia contro l’Inghilterra

A Roma si gioca una partita di rugby tra Italia e Inghilterra, un match importante nel calendario sportivo. La sfida si svolge nello stesso giorno in cui la Francia potrebbe conquistare il titolo del Sei Nazioni con una vittoria anticipata, anche se deve affrontare una difficile trasferta contro la Scozia. La giornata si presenta dunque ricca di eventi e di attese per gli appassionati.

Nello stesso giorno in cui la Francia potrebbe conquistare il trofeo del Sei Nazioni con un turno di anticipo (ma attenzione all’insidiosa trasferta scozzese dei transalpini), quella che era l’altra grande favorita per la vittoria finale scende in campo a Roma. Olimpico ancora una volta tutto esaurito e grande attesa per questo Italia-Inghilterra. Di fronte i padroni di casa “in fiducia” - e sostenuti da un pubblico che sogna la prima vittoria di sempre contro i Bianchi - e quella che fin qui può essere considerata la grande delusa dell’edizione 2026 del Torneo. Un segnale? Dopo tre giornate, le due squadre si trovano appaiate in classifica, cosa che praticamente non era mai successa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra, ci saranno tante novità contro l'ItaliaL'Inghilterra si prepara a voltare pagina in vista della sfida del Sei Nazioni 2026 contro l'Italia, in programma allo Stadio Olimpico di Roma.

L'Inghilterra ha paura dell'Italia di rugby. "Immaginate se ci battessero" (Times)

Rugby, Inghilterra-Nuova Zelanda 33-19: highlights

