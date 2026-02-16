Lisistrata torna in tour con Lella Costa | la commedia contro la guerra che parla al presente
Una guerra che non finisce mai. Un mondo che sembra reggersi sul conflitto, sull'arroganza del potere e su una macchina bellica che macina vite e futuro. E poi, all'improvviso, un'idea tanto semplice quanto scandalosa: fermare tutto con uno sciopero del sesso. È da qui che riparte Lisistrata, la commedia di Aristofane più celebre e "politica", che torna oggi sulle scene con una forza sorprendentemente contemporanea. Dopo lo straordinario successo dell'allestimento estivo al Teatro Greco di Siracusa (e le tappe al Teatro Grande di Pompei e all' Arena di Verona ), lo spettacolo approda in tournée nazionale con Lella Costa protagonista e la regia di Serena Sinigaglia.
Lella Costa a Bergamo: “La guerra non è inevitabile, Lisistrata è la leader politica ideale”
Lella Costa ha portato il suo spettacolo a Bergamo, e durante l'intervista ha definito Lisistrata come la leader politica ideale, sottolineando che “è onesta, competente e determinata”, e spiegando che la figura di questa donna, così forte e determinata, rappresenta un modello contro la guerra.
