Lisistrata torna in tour con Lella Costa | la commedia contro la guerra che parla al presente

Da spettacolo.periodicodaily.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una guerra che non finisce mai. Un mondo che sembra reggersi sul conflitto, sull’arroganza del potere e su una macchina bellica che macina vite e futuro. E poi, all’improvviso, un’idea tanto semplice quanto scandalosa: fermare tutto con uno sciopero del sesso. È da qui che riparte Lisistrata, la commedia di Aristofane più celebre e “politica”, che torna oggi sulle scene con una forza sorprendentemente contemporanea. Dopo lo straordinario successo dell’allestimento estivo al Teatro Greco di Siracusa (e le tappe al Teatro Grande di Pompei e all’ Arena di Verona ), lo spettacolo approda in tournée nazionale con Lella Costa protagonista e la regia di Serena Sinigaglia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

lisistrata torna in tour con lella costa la commedia contro la guerra che parla al presente
© Spettacolo.periodicodaily.com - “Lisistrata” torna in tour con Lella Costa: la commedia contro la guerra che parla al presente

Lella Costa a Bergamo: “La guerra non è inevitabile, Lisistrata è la leader politica ideale”

Lella Costa ha portato il suo spettacolo a Bergamo, e durante l'intervista ha definito Lisistrata come la leader politica ideale, sottolineando che “è onesta, competente e determinata”, e spiegando che la figura di questa donna, così forte e determinata, rappresenta un modello contro la guerra.

Lella Costa è “Lisistrata” al teatro Donizetti

Lella Costa torna in scena a Bergamo con “Lisistrata”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lisistrata. La nuova sfida di Marco Brinzi; Lisistrata al Teatro Carcano di Milano – comunicato stampa.

lisistrata torna in tourLisistrata. La nuova sfida di Marco BrinziL’attore lucchese torna al fianco di Lella Costa. Tour in Italia con questa commedia contro la guerra. lanazione.it

lisistrata torna in tourLella Costa è Lisistrata al teatro DonizettiLisistrata è in arrivo a Bergamo al Donizetti da sabato 7 a domenica 15 febbraio, per ben nove repliche continuative. ecodibergamo.it