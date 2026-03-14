Lisa Vittozzi festeggia la vittoria | L’anno prossimo i Mondiali a Otepää premesse interessanti…

Lisa Vittozzi ha vinto l’inseguimento di Otepää, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon, sbaragliando gli avversari sulle nevi estoni. La campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 ha conquistato il traguardo nella stessa specialità di Anterselva, dove si era affermata un mese fa. Al termine della competizione, ha commentato che i Mondiali dell’anno prossimo si terranno a Otepää e ha parlato di premesse interessanti.

Lisa Vittozzi ha vinto l’inseguimento di Otepää, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon: la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 ha saputo imporsi sulle nevi estoni, nella specialità in cui si consacrò per l’eternità sportiva ad Anterselva un mese fa. Dopo il secondo posto nella sprint, l’azzurra ha fatto gara di testa e ha operato il vuoto quando è arrivato il momento delle serie in piedi al poligono, imponendosi in un contesto sferzato dal vento con un vantaggio di 26.2 secondi sulla finlandese Suvi Minkkinen. La nostra portacolori ha conquistato la nona affermazione a livello individuale nel massimo circuito internazionale itinerante, la quinta nella disciplina in cui vanta in bacheca la medaglia d’oro a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Vittozzi festeggia la vittoria: “L’anno prossimo i Mondiali a Otepää, premesse interessanti…” Articoli correlati LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Simon per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13. Lisa Vittozzi sfiora il successo nella sprint a Otepää. Simon prevale per un soffioSole a baciare le atlete a Otepää, in Estonia, sede della penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Una selezione di notizie su Lisa Vittozzi Temi più discussi: Lisa Vittozzi festeggia il podio a Otepää e guarda già all'Inseguimento: 'Arrivo alle ultime gare dell'anno ancora in forma'; Dopo le Olimpiadi, è tempo di Paralimpiadi: diventeremo tutti sportivi?; Coppa del Mondo, Kontiolahti: Julia Simon conquista il successo nella mass start, decima Lisa Vittozzi; La Coppa del Mondo riparte da Kontiolahti: Vittozzi faro dell’Italbiathlon che festeggia il podio di Comola in Ibu Cup. Lisa Vittozzi festeggia la vittoria: L’anno prossimo i Mondiali a Otepää, premesse interessanti…Lisa Vittozzi ha vinto l'inseguimento di Otepää, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon: la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 ha ... oasport.it LA GRANDEZZA DELL’OLIMPIONICA! Lisa Vittozzi delizia ad Otepää e domina la gara che la consacrò ai GiochiLa campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 nella 10 km pursuit femminile, Lisa Vittozzi, si ripete nello stesso format di gara ad Otepää, in Estonia, ... oasport.it Dopo il secondo posto nella sprint, Lisa Vittozzi dà spettacolo nell'inseguimento e conquista la gara per dispersione La sappadina centra il terzo successo stagionale, tutti in questo format di gara, mettendosi alle spalleMinkkinen e Jeanmonnot #Biathlon x.com A Otepää, dopo il secondo posto nella sprint di venerdì per una manciata di secondi, Lisa Vittozzi si prende di forza la vittoria nell’inseguimento. L’azzurra fa la differenza al tiro in piedi e brucia tutte le avversarie in gara Crollo a sorpresa della vincitrice della - facebook.com facebook