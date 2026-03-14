LIVE Biathlon Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi sfida Simon per la vittoria
Alle 13 si svolge in diretta l'inseguimento maschile di biathlon da Otepää, mentre contemporaneamente, in quella che si può seguire come un evento a parte, si tiene anche il biathlon femminile, con Lisa Vittozzi che sfida Simon per la vittoria. La gara, che si tiene nel 2026, viene trasmessa in tempo reale, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire entrambi gli eventi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Otepää, evento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Ad Otepää (Estonia) prosegue la tappa con una terza giornata che preannuncia spettacolo con le due inseguimento. Lisa Vittozzi riparte dalla splendida seconda posizione ottenuta ieri nella sprint. La sappadina torna in gara nella specialità che le ha consegnato l’oro olimpico. L’azzurra riparte da una posizione perfetta per sognare la vittoria: Vittozzi scatterà con 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Highlights | La rimonta perfetta di Lisa Vittozzi ad Hochfilzen | FISI TV
Tutto quello che riguarda Lisa Vittozzi
Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Simon per la vittoria; Quando il biathlon oggi in tv: orario individuale femminile Kontiolahti, startlist, streaming; Lisa Vittozzi sfiora il successo nella sprint a Otepää. Simon prevale per un soffio.
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