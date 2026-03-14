L’Iran ha dichiarato che il territorio ucraino è considerato un bersaglio militare legittimo, aumentando la tensione nella regione del Medio Oriente. La dichiarazione arriva in un momento di escalation tra Teheran, gli Stati Uniti e Israele, mentre il governo ucraino riceve assistenza da alcuni di questi paesi. La notizia si aggiunge alle recenti tensioni tra le parti coinvolte in ambito internazionale.

Su Zelensky arriva una nuova minaccia, stavolta da Teheran. Si alza infatti, il livello dello scontro in Medio Oriente dopo che l’Iran ha menzionato tra i suoi bersagli militari legali anche il territorio ucraino. Il governo di Kiev ha “fornito supporto sui droni” a Israele e pertanto può essere considerata “un obiettivo militare legale e legittimo” per l’Iran. Lo ha affermato il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi citato dai media israeliani. Le conseguenze militari? Al momento sono difficilmente ipotizzabili nel concreto, ma la minaccia estende il raggio di azione a una zona finora esclusa dallo scenario bellico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran minaccia Zelensky: Ucraina bersaglio militare legittimo, fornisce assistenza a Usa e Israele

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