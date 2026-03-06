L'Iran ha dichiarato che l'Europa rischia di essere coinvolta in una guerra di aggressione, avvertendo che il sostegno agli Stati Uniti e Israele potrebbe portare a conseguenze legittime. La comunicazione è arrivata dopo aver avvertito i paesi europei di prestare attenzione a non farsi trascinare nel conflitto. La posizione dell'Iran si basa sulla condanna dell'intervento militare di altre nazioni nella regione.

"Abbiamo già informato gli europei e tutti gli altri che devono stare attenti a non farsi coinvolgere in questa guerra di aggressione. Se un paese si unisce all'aggressione contro l'Iran di sicuro diventerà un bersaglio legittimo per la rappresaglia". Il sinistro avvertimento è arrivato da Majid Takht-Ravanchi, viceministro degli esteri iraniano. In Europa lo scoppio della guerra tra Usa, Israele e Uran ha già fatto salire l'allerta e le misure di sicurezza sono state rafforzate. Se da un lato Teheran fa la voce grossa, dall'altra tende la mano. E l'apertura per una mediazione che poeti alla fine del conflitto arriva proprio dall'Italia. "Sicuramente c'è sempre uno spiraglio per la diplomazia, però è importante che cessino le aggressioni", ha affermato in un'intervista su Rete4 Mohammad Reza Sabouri, ambasciatore iraniano a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran minaccia l'Europa: "Obiettivo legittimo se appoggia la guerra di Stati Uniti e Israele"

La guerra per procura di Stati Uniti e Israele con i curdi iraniani può frammentare l’IranDopo l'attacco Usa-Israele l'Iran sta combattendo contro la frammentazione dello stato.

Leggi anche: Israele e Stati Uniti annunciano una "nuova fase" della guerra contro l'Iran

Attacco all'Iran, qual è il vero obiettivo di Usa e Israele

Una raccolta di contenuti su Stati Uniti.

Temi più discussi: L’Iran colpisce gli alleati Usa nel Golfo e minaccia l’inferno; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; USA e Israele lanciano attacchi contro l’Iran; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Macron a Meloni: tutte le reazioniGli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un nuovo attacco contro l’Iran, dopo la ‘guerra dei 12 giorni’ combattuta lo scorso giugno. Diverse esplosioni sono state udite a Teheran e in diverse altre ci ... tg24.sky.it

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

L'Espresso. . Perché il conflitto in Iran, partito dall’attacco di Stati Uniti e Israele, si sta allargando velocemente e anche molto vicino a noi. Droni iraniani sono arrivati fino a Cipro, Paese membro dell’Unione Europea (ma non della Nato, quindi non gode delle - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti continuano a usare le basi militari in Spagna, con un trucco x.com