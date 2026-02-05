Mo | Libano ' se Usa attaccano Iran saremo anche noi bersaglio militare'

Alti funzionari della sicurezza libanese si preparano a possibili conseguenze in caso di attacco degli Stati Uniti all’Iran. Secondo quanto trapela da fonti a Beirut, se Washington decidesse di colpire Teheran, anche il Libano potrebbe finire nel mirino militare. La tensione tra USA e Iran si fa sempre più alta, e il Libano si trova nel mezzo di questa polveriera.

Beirut, 5 feb. (Adnkronos) - Alti funzionari della sicurezza libanese sono preoccupati per una possibile escalation lungo il confine con la Siria qualora gli Stati Uniti mettessero in atto la minaccia di attaccare l'Iran. Lo ha riferito il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, secondo cui i funzionari hanno affermato che le preoccupazioni si basano su dati che indicano che il Libano "potrebbe tornare a essere un'arena per la risoluzione di conti regionali e internazionali" e che, in caso di guerra con l'Iran, "il Libano non rimarrà fuori dalla linea di fuoco", ma sarà un bersaglio diretto per pressioni di sicurezza, militari e politiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le recenti notizie dall'Iran riguardano proteste diffuse e crescenti tensioni internazionali.

In Iran, le recenti proteste hanno portato il governo a minacciare rappresaglie contro Israele e basi statunitensi in risposta a eventuali attacchi degli Stati Uniti.

Argomenti discussi: Mo | Israele ' attacchi imminenti contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano'.

