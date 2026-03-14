L’Iran di Panahi orgoglio black e Penn-Zelensky Venti di guerra sulla notte degli Oscar 2026

Durante la notte degli Oscar 2026, si sono verificati eventi significativi: gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, mentre nel Golfo Persico si svolge una lotta per il controllo delle risorse energetiche. Nel frattempo, Gaza e Cisgiordania rimangono teatro di tensioni tra israeliani e palestinesi. La scena internazionale è segnata da sviluppi che coinvolgono diverse nazioni e aree di conflitto.

Marzo 2026. Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, nel Golfo Persico si dispiega la guerra del petrolio, a Gaza e in Cisgiordania continuano le tensioni israelopalestinesi. E intanto mancano poche ore alla 98ª cerimonia degli Oscar – domani notte, in Italia diretta su Raiuno –, e il presentatore Conan O’Brien ha dispiegato il tappeto rosso al Dolby Theater di Los Angeles: "Quest’anno – ha dichiarato – saremo più assertivi su alcune questioni". Stacco, marzo 2003. Gli Stati Uniti avevano invaso l’Iraq da tre giorni, nelle città si manifestava contro la guerra. All’epoca, il red carpet non ci fu, e l’allore presentatore Steve Martin disse in apertura di serata: "Sono contento che abbiano ridotto lo spettacolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Iran di Panahi, orgoglio black e Penn-Zelensky. Venti di guerra sulla notte degli Oscar 2026 Articoli correlati Leggi anche: Sean Penn potrebbe non partecipare alla notte degli Oscar 2026: ecco perché sarebbe una storia che si ripete Sean Penn: assenze, polemiche e il mistero degli Oscar 2026La stagione dei premi cinematografici si apre con un interrogativo di grande risonanza: Sean Penn potrebbe mancare alla cerimonia degli Oscar del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Iran di Panahi orgoglio black e Penn... Temi più discussi: L'Iran fa ombra agli Oscar, Panahi pronto a tornare; Un semplice incidente, il film candidato all’Oscar da stasera su Sky e NOW; Jafar Panahi pronto a tornare in Iran dopo gli Oscar 2026: Festeggio ma dentro mi sento diverso; I Tulipani dell'Iran. Cinema Resistente Iraniano. Panahi pronto a tornare in Iran dopo la notte degli OscarLa guerra con l'Iran incombe sulla volata finale degli Oscar: ad una settimana dalla notte delle stelle, ai giochi che sembravano essere fatti - la finalissima tra ... ilmattino.it L'Iran fa ombra agli Oscar, Panahi pronto a tornare(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 08 MAR - La guerra con l'Iran incombe sulla volata finale degli Oscar: ad una settimana dalla 'notte ... spettacoli.tiscali.it Su @SkyCinema è arrivato “Un semplice incidente”, scritto meravigliosamente e diretto ancora meglio da Jafar Panahi (subito dopo la sua incarcerazione). Film magnifico. Per capire tantissimo sull’Iran di oggi. Palma d’oro a Cannes lo scorso anno, meritatissi x.com # **...."UN SEMPLICE INCIDENTE".....di PANAHI...** e se qualcuno se lo fosse perso... rimedi assolutamente STASERA ore 21-00 su SKY.... non so voi ma questo Cinema Iraniano mi ha stregata!! e questa volta se mai possibile ancora di +++ è una MERAVIG - facebook.com facebook