Inter-Atalanta 1-1 tra le polemiche Krstovic gela San Siro Chivu furioso ed espulso

Nel match tra Inter e Atalanta finito 1-1, si sono registrate tensioni e polemiche. Krstovic ha segnato e ha portato avanti l’Atalanta, mentre Chivu, allenatore dell’Inter, si è mostrato molto arrabbiato e ha ricevuto un’espulsione. La partita si è giocata a San Siro e il risultato ha lasciato aperte alcune discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Milano, 14 marzo 2026 - Il Milan ha una chance di riaprire definitivamente la lotta Scudetto. L'Inter è stata fermata a San Siro dall'Atalanta per uno a uno nell'anticipo del sabato, con il vantaggio iniziale di Esposito e il pari a cinque dalla fine di Krstovic, in mezzo alle furiose proteste nerazzurre per un possibile fallo su Dumfries nell'azione del gol. Episodio che farà discutere nelle varie moviole, compreso il contatto successivo in area bergamasca tra Frattesi e Scalvini, con il Var rimasto silente in entrambe le circostanze. Fatto sta che il pareggio consegna ai rossoneri una grande possibilità all'Olimpico contro la Lazio e per l'Inter la pressione rischia di farsi alta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter-Atalanta 1-1 tra le polemiche. Krstovic gela San Siro, Chivu furioso (ed espulso) Articoli correlati Inter-Atalanta, finale di fuoco a San Siro: Krstovic risponde a EspositoUn finale incandescente a San Siro sancisce un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’Inter e premia la resilienza dell’Atalanta. Leggi anche: Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemiche Altri aggiornamenti su Inter Atalanta 1 1 tra le polemiche... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter, la probabile formazione contro l'Atalanta; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Vivaio: i risultati del weekend (08/03/2026). Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito (7) colpisce sempre, ma Krstovic (6,5) rovina la festaTutto riaperto? Difficile dirlo ma l'Inter che non vince in casa contro l'Atalanta offre una nuova possibilità al Milan. La formazione di Chivu, passata in vantaggio nel primo ... ilmessaggero.it Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito essenziale (7), indemoniato Dumfries (5,5). Dimarco impreciso (5,5)La sfida, valida per la 29a giornata, tra Inter e Atalanta si è conclusa in parità: 1-1. Vantaggio, nel primo tempo, di Esposito per i padroni di casa. Nel finale, pareggio ... leggo.it Inter-Atalanta, la moviola: finale horror di Manganiello. Da annullare il pari della Dea e manca un rigore all'Inter x.com Inter-Atalanta, è andata così https://mdst.it/3Pj7IHO #SportMediaset - facebook.com facebook