L’intelligenza artificiale entra negli uffici pubblici | un percorso per imparare a governarla

L’intelligenza artificiale arriva negli uffici pubblici, spinta dalla crescente richiesta di migliorare i servizi ai cittadini. La causa è la necessità di adottare strumenti più efficienti per gestire grandi volumi di dati e semplificare le procedure amministrative. Per questo motivo, un nuovo percorso di formazione mira a insegnare ai funzionari pubblici come usare e controllare queste tecnologie, evitando che diventino solo un’ulteriore complessità. Dentro questa iniziativa, i partecipanti imparano a prendere decisioni informate e a evitare rischi legati a un uso sbagliato dell’AI.

Dal 26 al 28 febbraio nel campus di Piacenza della Cattolica un executive program dedicato a dirigenti e funzionari della Pa Non basta conoscere l’intelligenza artificiale: occorre saperla dirigere. È questa la sfida al centro di “Dirigere con l’intelligenza artificiale: strumenti, strategie e rischi”, il percorso executive di upskilling pensato per accompagnare la Pubblica Amministrazione dentro una trasformazione già in atto, fornendo competenze operative, consapevolezza dei rischi e capacità di governo dei processi. L’iniziativa, promossa da Ce.C.A.P. (Centro di ricerca per il Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche) è rivolta in via prioritaria a dirigenti, funzionari e dipendenti delle amministrazioni locali e centrali, affronta l’IA non come tema teorico ma come competenza chiave per il management pubblico: uno strumento da integrare nel lavoro quotidiano, nei processi organizzativi e nelle scelte strategiche, mantenendo sempre il controllo umano sulle decisioni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Papa Leone XIV sottolinea l’importanza di sviluppare e governare l’intelligenza artificiale con responsabilità, evitando di vederla come un oracolo infallibile.

