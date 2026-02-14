Venezuela l' intelligenza artificiale ha aiutato gli Usa a catturare Maduro

Gli Stati Uniti hanno usato Claude, il chatbot di intelligenza artificiale di Anthropic, per individuare Nicolás Maduro, l'ex presidente venezuelano. L’uso di questa tecnologia ha permesso di raccogliere informazioni cruciali sulla sua posizione, facilitando l’operazione di cattura.

Claude, il chatbot di intelligenza artificiale generativa di Anthropic, è stato utilizzato nell'operazione Usa per catturare l'ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. A rivelarlo è il quotidiano The Wall Street Journal evidenziando come i modelli di IA "stiano guadagnando terreno al Pentagono". La missione per catturare Maduro e sua moglie ha incluso il bombardamento di diversi siti a Caracas il mese scorso ma "le linee guida di utilizzo di Anthropic vietano che Claude venga impiegato per facilitare la violenza, sviluppare armi o condurre attività di sorveglianza". "Non possiamo commentare se Claude, o qualsiasi altro modello di intelligenzaartificiale, sia stato utilizzato per operazioni specifiche, classificate o meno", ha spiegato un portavoce di Anthropic. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno intensificato le loro azioni in Venezuela nello sforzo di catturare Nicolás Maduro.

Nel contesto della crisi politica in Venezuela, Delcy Rodríguez ha intrapreso un ruolo chiave nel dialogo con gli Stati Uniti.

Operazione Usa in Venezuela. Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York

