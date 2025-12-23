Il presepe di Capocastello | una chiocciola nella mangiatoia che scuote le coscienze
C’è un presepe, a Capocastello, che invece del muschio mette domande. E invece del silenzio ovattato della tradizione accende un brusio che arriva fino ai banchi della chiesa e, volendo, anche a quelli della coscienza.Al centro non c’è il solito Gesù Bambino, ma Gesù Bambin@. Una chiocciola che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
L'ultima follia woke: nella mangiatoia c'è "Gesù Bambina" - No, non è il presepe di un circolo lgbtqia, ma quello della parrocchia di don Vitaliano Della Sala (nella foto), a ... ilgiornale.it
C'è "Gesù bambina" nel presepe di Don Vitaliano Al posto di Gesù Bambino ci sarà probabilmente una bambina nel presepe della parrocchia di don Vitaliano Della Sala a Capocastello di Mercogliano. Anche quest’anno il parroco “barricadero” di Capocast - facebook.com facebook
