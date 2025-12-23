Il presepe di Capocastello | una chiocciola nella mangiatoia che scuote le coscienze

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un presepe, a Capocastello, che invece del muschio mette domande. E invece del silenzio ovattato della tradizione accende un brusio che arriva fino ai banchi della chiesa e, volendo, anche a quelli della coscienza.Al centro non c’è il solito Gesù Bambino, ma Gesù Bambin@. Una chiocciola che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Carnago (Varese), vandalizzano il presepe e mettono una bottiglia di gin nella mangiatoia | Poi si vantano sui social

Leggi anche: Carnago: presepe danneggiato, bottiglia di gin nella mangiatoia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'ultima follia woke: nella mangiatoia c'è "Gesù Bambina" - No, non è il presepe di un circolo lgbtqia, ma quello della parrocchia di don Vitaliano Della Sala (nella foto), a ... ilgiornale.it

Animali nel Presepe: cani e gatti si riparano dal freddo nelle mangiatoie del mondo (FOTO) - In molte piazze d’Italia, ma anche in altri luoghi del mondo, nel periodo natalizio vengono allestiti dei presepi all’aperto, con tanto di statue a grandezza naturale (o quasi), fieno e mangiatoia. greenme.it

Presepe di Natale 2024: come si fa, chi l’ha inventato/ Quali statuine: dalla Sacra Famiglia a Gesù Bambino - Cos'è e come si fa il Presepe di Natale 2024: storia e tradizioni del simbolo della Natività di Gesù. ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.