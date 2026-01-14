Pablo Trincia alla ChorusLife Arena con un caso di cronaca che scuote le coscienze

Pablo Trincia torna con il suo spettacolo “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, un caso di cronaca che ha suscitato grande interesse nel pubblico. Dopo il successo a Milano e Bologna, con repliche già sold out, il progetto teatrale si conferma tra i più seguiti della stagione 2025-2026, ampliando il proprio calendario per rispondere alla crescente domanda. Un appuntamento da non perdere per chi vuole approfondire un tema di grande attualità.

È diventato in poche settimane uno dei casi teatrali più sorprendenti della stagione 2025–2026. “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, il progetto teatrale di Pablo Trincia, sta registrando un entusiasmo senza precedenti: Milano e Bologna hanno bruciato in pochi giorni tutti i biglietti disponibili, con il sold out al Teatro Arcimboldi (2 febbraio 2026) e all’Europauditorium (9 gennaio 2026), spingendo la produzione ad annunciare nuove repliche e ad ampliare il calendario della tournée, che conferma il tutto esaurito nelle principali città italiane. Sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 17 andrà in scena alla ChorusLife Arena, a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’Uomo Sbagliato: il teatro-inchiesta di Pablo Trincia che scuote l’Italia e conquista il pubblico.

