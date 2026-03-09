Lilt Perugia | nuova sede per sconfiggere i tumori

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha aperto una nuova sede a Perugia, puntando a rafforzare le attività di prevenzione e assistenza ai pazienti oncologici nella provincia. La struttura, dedicata a questa missione, rappresenta un passo importante per migliorare i servizi offerti sul territorio umbro.

La nascita della nuova sede provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori a Perugia segna un punto di svolta nella sanità umbra, con l’obiettivo di potenziare prevenzione e sostegno ai pazienti. L’evento ufficiale è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 11, presso la Sala Falcone-Borsellino del Palazzo della Provincia di Perugia. Questa iniziativa non si limita alla semplice apertura amministrativa, ma rappresenta un vero presidio territoriale dedicato alla diagnosi precoce e all’assistenza psicologica. La presenza di figure istituzionali come il senatore Franco Zaffini e la presidente dell’assemblea legislativa Sarah Bistocchi conferma il peso politico e sociale di questo progetto nel cuore verde d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

