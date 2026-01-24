Frosinone in pagamento le borse di studio IoStudio per l’anno scolastico 2024 2025

Il Comune di Frosinone, tramite l’assessorato alla pubblica istruzione, comunica che sono in pagamento le borse di studio “IoStudio” per l’anno scolastico 20242025. Questi contributi, finanziati dal Fondo Unico per il Welfare dello Studente e per il Diritto allo Studio, sono destinati agli studenti beneficiari. Per ulteriori dettagli e modalità di pagamento, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali del Comune.

Il Comune di Frosinone, mediante l'assessorato alla pubblica istruzione di Mario Grieco, informa che sono in pagamento le borse di studio "IoStudio" relative all'anno scolastico 20242025, finanziate nell'ambito del Fondo Unico per il Welfare dello Studente e per il Diritto allo Studio. La comunicazione è pervenuta dalla Regione Lazio, che ha disposto l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti risultati beneficiari. L'importo della singola borsa di studio è pari a 19 ...

