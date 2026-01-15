Bando Oltremare per studenti delle piccole isole di Campania Lazio Liguria Puglia Sardegna Sicilia e Toscana Otto nuove borse di studio

La Fondazione Sanlorenzo ha annunciato la seconda edizione del Bando Oltremare, destinato agli studenti delle piccole isole di Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Dopo il successo della prima edizione, che ha esaurito rapidamente tutte le borse disponibili, questa nuova iniziativa mira a sostenere il diritto allo studio, offrendo otto nuove opportunità di formazione per i giovani delle aree insulari.

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Dopo il tutto esaurito della prima edizione, che ha registrato l’assegnazione completa delle borse disponibili in tempi rapidissimi, Fondazione Sanlorenzo rilancia e rafforza il proprio impegno per il diritto allo studio con la seconda edizione del Bando Oltremare. Il programma mette a disposizione 8 nuove borse di studio, portando a 16 il numero complessivo di studenti sostenuti per l’anno scolastico 20252026. Il bando è rivolto agli studenti residenti nelle piccole isole italiane – tra Sardegna, Sicilia, Liguria, Campania, Lazio, Puglia e Toscana – che frequentano, o stanno per iniziare, un percorso di scuola superiore sulla terraferma o nelle isole maggiori. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bando Oltremare per studenti delle piccole isole di Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana Otto nuove borse di studio Leggi anche: Piccole isole, “Bando Oltremare”: borse di studio per studenti residenti Leggi anche: Borse di studio agli studenti da otto o più Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Piccole isole, Bando Oltremare: borse di studio per studenti residenti; Fondazione Sanlorenzo / Bando Oltremare, borse di studio per gli studenti delle piccole isole; Tornano le borse di studio Oltremare, sostegno concreto agli studenti delle piccole isole; Fondazione Sanlorenzo: la seconda edizione del Bando Oltremare. Bando Oltremare per studenti delle piccole isole di Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana Otto nuove borse di studio - Gli assegnatari della prima edizione sono stati quasi tutti siciliani: giovanissimi studenti di Ustica, Pantelleria, Lampedusa con l’eccezione di una borsa “toscana” arrivata a Capraia, che potranno ... noinotizie.it

Bando Oltremare, raddoppiano le borse: Fondazione Sanlorenzo sostiene gli studenti delle isole minori - Dopo il tutto esaurito della prima edizione, che ha registrato l’assegnazione completa delle borse disponibili in tempi rapidissimi, Fondazione Sanlorenzo rilancia e rafforza il proprio impegno per il ... msn.com

https://www.ilnautilus.it/cultura/2026-01-13/fondazione-sanlorenzo-lancia-la-seconda-edizione-del-bando-oltremare_179652/ facebook

Fondazione Sanlorenzo lancia la seconda edizione del Bando Oltremare liguria.bizjournal.it/2026/01/13/fon… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.