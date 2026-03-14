L’Igreja de Santa Clara si trova nel cuore del Centro Histórico, tra vicoli stretti e piazze animate. La chiesa presenta uno stile barocco e si distingue per dettagli artistici nascosti tra le sue pareti. Quando si attraversa Largo Primeiro de Dezembro, si percepisce come la città sembra sparire, mentre il suono del Douro e le voci dei visitatori si affievoliscono, lasciando spazio a un’atmosfera più silenziosa e raccolta.

C’è un momento, varcata la soglia di Largo Primeiro de Dezembro, in cui la città scompare. Il rumore del Douro, le voci dei turisti, il clangore dei tram che risalgono la Sé — tutto si dissolve. Davanti a voi c’è una facciata austera, quasi severa nella sua sobrietà gotica, che non tradisce niente di ciò che custodisce. Poi si entra, e il mondo cambia registro in modo irrevocabile. L’Igreja de Santa Clara di Porto è uno di quei luoghi che stringono il respiro: non perché opprimano, ma perché travolgono. La storia di questa chiesa inizia con un atto di pietà e di potere. Papa Innocenzo VII, con la bolla Sacrae Religionis e sotto l’influenza... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’Igreja de Santa Clara: barocco e bellezza nascosta nel cuore del Centro Histórico

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