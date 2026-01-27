Vilnius la capitale tra barocco e modernità | un viaggio nel cuore della Lituania

Vilnius, capitale della Lituania, rappresenta un equilibrio tra barocco e modernità. Questa città combina un ricco patrimonio storico con un vibrante sviluppo contemporaneo, offrendo un’esperienza autentica e variegata. La sua architettura e il suo panorama urbano riflettono un passato ricco di storie, rendendola una destinazione interessante per chi desidera scoprire un luogo di grande fascino e varietà culturale.

Vilnius non è soltanto il centro politico ed economico della Lituania: è un mosaico di stili, storie e contrasti che affascinano chiunque la visiti. La capitale, che dal 1994 custodisce nel suo centro storico un sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è una città che racconta molto più della sua storia. È il luogo dove l’eredità barocca convive con la modernità, dove chiese cattoliche e ortodosse si fronteggiano a poca distanza da startup hub e locali creativi, e dove l’identità lituana si respira in ogni vicolo. Il centro storico, scrigno barocco e multiculturale. Passeggiare nel centro di Vilnius significa immergersi in uno dei nuclei medioevali più estesi e meglio conservati d’Europa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

