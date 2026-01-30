Uomo vestito da Batman entra nel Comune di Santa Clara e protesta per la presenza dell' ICE al Super Bowl

Un uomo vestito da Batman è entrato nel municipio di Santa Clara e ha preso la parola per protestare contro la presenza dell’ICE al Super Bowl. In pochi minuti, il Batman ha accusato le autorità comunali di collaborare con gli agenti federali e ha chiesto di fermare questa cooperazione. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e dipendenti, mentre l’uomo ha parlato con tono deciso davanti ai presenti.

Le proteste negli Usa contro la condotta omicida degli agenti dell'ICE a Minneapolis assume anche forme fuori dall'ordinario, seppur molto serie. Un uomo travestito da Batman ha fatto irruzione nella sede del Comune di Santa Clara, in California, durante un consiglio cittadino per criticare l'atteggiamento delle autorità locali nei confronti dell'Immigration and Customs Enforcement. L'irruzione pacifica è stata ripresa in un video e diffusa online. A Santa Clara, nella California del Nord, piena Silicon Valley, qualsiasi cittadino può iscriversi a parlare in consiglio comunale per alcuni minuti. Questo signore si è vestito provocatoriamente da Batman per fare polemica con gli uomini mascherati dell'Ice che

