Lidia Ravera, scrittrice, giornalista e figura di spicco del femminismo, ha recentemente dichiarato che nel suo terzo tempo di vita si affida alla scrittura e alla corsa come fonti di sostegno. Conosciuta per il suo ruolo nella letteratura italiana contemporanea, Ravera ha condiviso che queste attività rappresentano due pilastri fondamentali durante un periodo segnato da sfide personali.

di Anna Bellocchi Pioniera della letteratura italiana contemporanea, giornalista e voce importante del femminismo, da un po’ di tempo Lidia Ravera va anche a correre: "È una delle due cose a cui mi aggrappo in questi tempi difficili. La prima rimane la scrittura". In questi giorni la scrittrice torinese è stata tra le protagoniste della rassegna cinematografica C-Movie – tra il cinema Fulgor e la Cineteca – dove ha dialogato con il regista Mimmo Rafele (suo marito e padre di suo figlio) in occasione della proiezione del film Ammazzare il tempo, tratto dall’omonimo romanzo di Ravera. Oggi, a cinquant’anni dall’uscita del suo romanzo d’esordio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lidia Ravera: "Nel terzo tempo della mia vita mi aggrappo alla scrittura"

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Nella sua lettera per l’otto marzo, Lidia Ravera si augura di sentirsi dire buona festa da tutti gli uomini che incontra, di ricevere tante mimose e soprattutto di cercare la forza per continuare a lottare. La sua e le altre lettere per l’otto marzo, qui tinyurl.com/sjpy8c x.com