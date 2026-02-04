Askatasuna deliro di Lidia Ravera e solita retorica sui violenti con le ali pochi scalmanati | Sto con chi protestava video

Una manifestazione a Torino si conclude con poche persone che urlano e sventolano bandiere. Tra i partecipanti c’è anche Lidia Ravera, che si dice “sto con chi protestava”. La polizia ha arrestato alcuni scalmanati, ma per il resto la piazza si è svuotata presto. La cronaca mostra ancora una volta come spesso si preferisca parlare di “violenti con le ali” piuttosto che affrontare la realtà dei fatti.

C’è un’arte sottile in cui certa intellighenzia progressista eccelle: l’equilibrismo morale sulle macerie della realtà. L’ultima esibizione porta la firma di Lidia Ravera ospite a Ignoto X su La7, che è riuscita nell’impresa di trasformare un pomeriggio di sanguinosa e virulenta guerriglia urbana a Torino in una sorta di ritiro spirituale laico. Secondo la scrittrice – che per la verità è apparsa un po’ disorientata nel dover commentare e salvare l’ingiustificabile – i centri sociali come Askatasuna sarebbero gli eredi delle parrocchie e delle case del popolo: luoghi di “aggregazione insostituibile”, sociale e pacifica, per giovani naufraghi del digitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il consigliere regionale Montaruli accusa il sindaco Stefano Lo Russo di aver fatto un passo falso, dicendo sì ai violenti e mettendo a rischio la stabilità della giunta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

