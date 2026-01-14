Punti Digitale Facile | assistenza gratuita per i servizi online nel Brindisino

I Punti Digitale Facile offrono assistenza gratuita per i servizi online nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni del Brindisino. Il servizio, promosso dal consorzio Ciisaf, è pensato per aiutare cittadini e imprese a utilizzare in modo semplice e sicuro le piattaforme digitali, facilitando l’accesso ai servizi pubblici e privati. Un supporto gratuito per semplificare la gestione delle pratiche online nella vita quotidiana.

Riparte il servizio dei Punti Digitale Facile nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni del consorzio Ciisaf. Un'iniziativa finalizzata a sostenere i cittadini nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi digitali e delle tecnologie, promuovendo una cittadinanza digitale più consapevole e inclusiva.

Imparare ad usare la Pec, familiarizzare con l’utilizzo dello Spid, saper riconoscere una truffa online, muoversi nel web con la massima sicurezza. Sono solo alcuni degli obiettivi su cui si concentra l’attività dei 275 punti “Digitale facile”, sportelli attivi nelle provi facebook

