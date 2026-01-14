Punti Digitale Facile | assistenza gratuita per i servizi online nel Brindisino

I Punti Digitale Facile offrono assistenza gratuita per i servizi online nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni del Brindisino. Il servizio, promosso dal consorzio Ciisaf, è pensato per aiutare cittadini e imprese a utilizzare in modo semplice e sicuro le piattaforme digitali, facilitando l’accesso ai servizi pubblici e privati. Un supporto gratuito per semplificare la gestione delle pratiche online nella vita quotidiana.

Riparte il servizio dei Punti Digitale Facile nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni del consorzio Ciisaf. Un’iniziativa finalizzata a sostenere i cittadini nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi digitali e delle tecnologie, promuovendo una cittadinanza digitale più consapevole e inclusiva.I. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

