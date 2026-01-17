L’eccesso di esami diagnostici può sembrare una strategia di prevenzione, ma spesso si traduce in costi elevati e benefici limitati. Quando il focus si sposta dalla reale tutela della salute a un’ansia di controllo incontrollata, si rischia di penalizzare chi ha bisogno di cure concrete. È importante mantenere un equilibrio tra prevenzione efficace e uso responsabile degli strumenti diagnostici, per tutelare davvero la salute senza sovraccaricare il sistema.

Prevenire è meglio che curare è uno dei pilastri della medicina moderna. Ma quando lo screening si spinge oltre i confini del beneficio dimostrato dalla scienza, il rischio non è solo l’inefficienza: è il danno. Sempre più spesso, infatti, nel nome di una prevenzione portata all’estremo si finisce per fare il gioco di Big pharma, costantemente alla ricerca di nuovi pazienti-consumatori e sempre più incline a medicalizzare persone sane, spingendole verso accertamenti che nella maggior parte dei casi sono inutili. È una deriva che snatura la medicina, ormai piegata a una logica di consumo più che di reale tutela della salute, e alimentata da una comunicazione lasciata nelle mani di centri medici privati che promuovono screening sempre più avanzati (e ovviamente a pagamento), di medici-guru che prescrivono integratori costosissimi per prevenire “qualsiasi cosa” e di influencer che si sottopongono a esami ultra sofisticati per fare check up di cui non avrebbero bisogno: con l’unico scopo di consigliarli (dietro compenso) ai propri follower. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Più esami, meno salute: così la mania dei check-up fa guadagnare le aziende e penalizza chi sta male

