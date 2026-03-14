Un ex ispettore della Soprintendenza ha elogiato pubblicamente Ignazio Pucci, definendolo

"Bravissimo Ignazio Pucci". L’ex ispettore della Soprintendenza Gabriele Baldelli fa i complimenti al dirigente comunale alla Cultura e al Turismo per avere posto al centro del dibattito cittadino la possibilità per l’Amministrazione comunale di recuperare l’uso di almeno una parte del Palazzo Malatestiano, oggi ‘condiviso’ con la Fondazione Carifano (primo piano con ingresso da via Montevecchio) e Crédit Agricole (piano terra) accesso dall’ Arco Borgia-Cybo. "Una proposta che io stesso avanzai – fa presente Baldelli – per la prima volta quando era assessore alla Cultura Valter Adanti (seconda giunta Carnaroli) e che recentemente ho riproposto quando Cora Fattori (assessore alla Cultura della giunta Seri) presentò alla Corte Malatestiana il contestato progetto di ampliamento del museo civico verso palazzo De Cuppis". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex ispettore: "Bravo Pucci sul Palazzo Malatestiano"

Articoli correlati

Palazzo Malatestiano, Pucci: "Considerazioni personali"Fa discutere il ‘palazzo’ e la città, la proposta del dirigente della Cultura e del Turismo, Ignazio Pucci (foto), su una diversa destinazione del...

Palazzo Malatestiano, il Comune alla Fondazione: "Cedeteci gli uffici""La riqualificazione di Palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti potrebbe essere l’occasione per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che n’è...