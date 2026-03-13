Palazzo Malatestiano Pucci | Considerazioni personali

Un dirigente della Cultura e del Turismo ha espresso una proposta riguardo alla destinazione del Palazzo Malatestiano, attualmente sede della Fondazione Carifano. La proposta ha suscitato discussioni tra cittadini e amministratori locali, coinvolgendo anche il patrimonio storico e culturale della città. La questione riguarda la possibile diversa destinazione del palazzo, che rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità.

Fa discutere il 'palazzo' e la città, la proposta del dirigente della Cultura e del Turismo, Ignazio Pucci (foto), su una diversa destinazione del palazzo Malatestiano, attuale sede della Fondazione Carifano. L'idea di Pucci è di sfruttare l'occasione della riqualificazione di Palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti, di proprietà della Fondazione e in fase di ristrutturazione, per invitare l'ente a valutare una diversa riorganizzazione dei suoi uffici che, nell'ipotesi di un loro trasferimento nel nuovo prestigioso palazzo di via Francesco, permetterebbe al Comune di allargare gli spazi della Pinacoteca. Argomento troppo delicato, proprio perchè riguarda la Fondazione, per essere commentato dal sindaco Luca Serfilippi o dell'assessore alla Cultura Lucia Tarsi.