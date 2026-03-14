Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha dichiarato che il Genoa è l’unica squadra della Serie A con cui sia mai stato vicino a un trasferimento. La sua affermazione si riferisce a un interesse concreto da parte del club italiano, senza specificare altri dettagli o eventuali trattative in corso. La sua dichiarazione riguarda esclusivamente questa singola esperienza di contatto con la società genovese.

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha rivelato che il Genoa è l’unica squadra di Serie A con cui sia mai stato vicino a un accordo di trasferimento. L’attaccante polacco, il cui contratto scade alla fine della stagione 2025-26, ha confermato che non ha ancora preso decisioni definitive sul suo futuro immediato. Nonostante i recenti legami riportati con Juventus e Milan, Lewandowski sostiene che la priorità attuale rimane vincere trofei e raggiungere la fine della stagione con successo. L’ex stella del Bayern Monaco e della Borussia Dortmund ha raccontato in un’intervista pubblicata sabato come nel 2010 fosse stata l’unica volta in cui abbia trattato direttamente con una squadra italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lewandowski: il Genoa, l’unica squadra italiana che lo ha

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