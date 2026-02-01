Calciomercato Napoli Conte sul blocco | Siamo l' unica squadra che ha 240 milioni in cassa di attivo

Il Napoli si trova in una situazione insolita sul mercato. Antonio Conte commenta con sarcasmo il blocco delle trattative, sottolineando che la sua squadra è l’unica a poter contare su 240 milioni di euro in cassa. Una cifra che, in teoria, potrebbe aprire molte porte, ma che al momento non viene sfruttata. La squadra si trova in stallo, mentre i tifosi aspettano novità e mosse concrete.

“Abbiamo il mercato bloccato. È fantastica questa cosa. Siamo l'unica squadra che ha 240 milioni in cassa attivi. Ci sono società indebitate e noi abbiamo il mercato bloccato”. Così Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa post Napoli-Fiorentina, ha commentato la situazione del club.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Calciomercato Napoli

Antonio Conte si è lasciato andare a qualche battuta dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Dopo la vittoria che ha portato il Napoli in finale di Supercoppa 2025, Antonio Conte ha espresso soddisfazione e orgoglio.

Ultime notizie su Calciomercato Napoli

