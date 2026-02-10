Curtis Jones verso la Serie A? L' Inter non è l' unica squadra italiana interessata

Curtis Jones potrebbe lasciare il Liverpool e trasferirsi in Serie A. L’Inter non è l’unica squadra italiana interessata al centrocampista inglese. Il giocatore sta attraversando una fase di transizione e vari club stanno valutando un possibile acquisto. Le trattative sono in corso e potrebbero sbloccarsi a breve. Al momento, non c’è ancora una decisione definitiva, ma l’interesse si fa sempre più concreto.

il percorso di curtis jones in leggera fase di transizione vede il centrocampista inglese confrontarsi con scenari di mercato che potrebbero aprire nuove strade già nella prossima sessione estiva. prodotto del vivaio del liverpool, il giocatore è stato al centro di trattative e riallacci tra squadre interessate, con l'inter che ha cercato di accelerare la valutazione di un eventuale sostituto per frattesi e con altre realtà pronte a monitorare la situazione. l'accordo con il liverpool scadrà il 30 giugno 2027 e le trattative per rinnovarlo sono in una fase di stallo. in inverno l'inter aveva individuato in jones il possibile sostituto di davide frattesi, portando avanti valutazioni mirate sul profilo tecnico del classe 2001.

