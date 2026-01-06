Chiesa Juve Spalletti esce allo scoperto | Non abbiamo ancora fatto riunioni di mercato ma posso dirvi questo L’annuncio

Luciano Spalletti ha commentato le recenti voci sul possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus, sottolineando che ancora non sono state svolte riunioni di mercato in merito. L’allenatore ha espresso la sua posizione prima della partita contro il Sassuolo, mantenendo un tono sobrio e diretto. Queste dichiarazioni chiariscono la posizione attuale del club e le eventuali prossime mosse sul mercato.

Chiesa Juve, l’allenatore bianconero Luciano Spalletti commenta le voci sul ritorno dell’esterno dal Liverpool prima del match contro il Sassuolo. La Juve accende i riflettori sul mercato poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il Sassuolo, grazie alle parole del proprio tecnico. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti, allenatore della prima squadra, ha risposto alle indiscrezioni riguardanti un possibile ritorno a Torino di Federico Chiesa, attaccante esterno attualmente in forza al Liverpool. Il tecnico ha gelato parzialmente l’entusiasmo dei tifosi dei bianconeri, precisando che, sebbene il nome circoli nell’ambiente, non sono ancora state programmate riunioni operative con la dirigenza per definire l’acquisto del classe 1997 durante la sessione invernale di riparazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa Juve, Spalletti esce allo scoperto: «Non abbiamo ancora fatto riunioni di mercato ma posso dirvi questo». L’annuncio Leggi anche: Milinkovic-Savic Juve, il serbo esce allo scoperto sul suo futuro: «Io di nuovo in Serie A? Posso dirvi questo». L’annuncio direttamente dall’Arabia Saudita Leggi anche: Endrick Juventus, Xabi Alonso esce allo scoperto sul brasiliano dopo le ultime voci di calciomercato: «Posso dirvi questo su di lui» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chiesa Juve, il ritorno prende quota: Federico tentato, Spalletti dà l’ok. Tra tempi e ostacoli…; Braglia: “Chiesa alla Juventus sarebbe un gradito ritorno, credo che con Spalletti possa...; Diretta live calciomercato 5 gennaio 2026, contatto Juve-Chiesa, Lucca-Benfica, Frattesi lascia l'Inter; De Paola: Zirkzee farà la differenza. Juve, prima rinnova Spalletti. Juventus, Spalletti: "La verità sul rigorista. Chiesa? Lo scopro da voi" - Juventus, Spalletti ha fatto chiarezza sulla questione rigorista e sul rumor Chiesa. fantacalcio.it

Chiesa, ritorno alla Juventus: quando Spalletti lo paragonava a Sinner - Chiesa può tornare alla Juventus e a lavorare con Spalletti: è stato il suo ct per un anno e ne ha sempre parlato bene, addirittura paragonandolo a Sinner chiesa torna alla juventus: ecco i suoi prece ... panorama.it

Juventus, idea Chiesa: Spalletti lo vuole e il nuovo progetto può riaprirgli le porte - Juventus, idea Chiesa: Spalletti lo vuole e il nuovo progetto può riaprirgli le porte Il rapporto tra Federico Chiesa e la Juventus non si era chiuso nel migliore dei modi, ma ... tuttojuve.com

Attenta #Juve Su #Chiesa si è inserito forte un altro club x.com

#Chiesa #Juve I motivi della rottura del 2024 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.