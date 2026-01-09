Juventus David ha deciso il suo futuro | il ct del Canada esce allo scoperto

Jonathan David ha recentemente chiarito le sue intenzioni per il futuro, manifestando il desiderio di continuare a vestire la maglia della Juventus. Il ct del Canada ha confermato questa volontà, sottolineando la volontà del giocatore di proseguire la propria carriera con il club bianconero. Questa scelta rappresenta un elemento importante per il percorso professionale di David e per le strategie della Juventus.

Jonathan David ha le idee chiare sul futuro: l’attaccante canadese si vede ancora in maglia bianconera e il ct del Canada lo ha confermato. Jonathan David ha attraversato settimane complicate alla Juventus. Il peso del digiuno dal gol, sommato all’errore dal dischetto contro il Lecce, aveva inevitabilmente acceso dubbi e critiche. Poi la svolta, arrivata . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Marsch (ct Canada) allo scoperto: «David mi ha detto questo sul suo futuro. Sono contento invece che il Milan stia dando fiducia a…». Le sue rivelazioni

Leggi anche: L’ex calciatore del Napoli esce allo scoperto sull’episodio che ha deciso la sfida all’Inter: messaggio chiaro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il rigore sbagliato da David in Juventus-Lecce: Yildiz glielo lascia, l'ex Lille si fa respingere un mezzo cucchiaio da Falcone; Juve, Spalletti a Sky torna sul rigore di David col Lecce: 'Ecco com'è andata'. VIDEO; Perché ha tirato David? Perché nessuno l'ha rincuorato? C'è una gerarchia? Juve, dietro al rigore horror; David, non un magazziniere! Chi dice alla Juve cosa fare è tifoso di altre squadre. Chiesa....

Rigorista Juventus, stabilite le nuove gerarchie: c’è una sorpresa - Chi sarà il rigorista della Juventus dopo il recente errore dal dischetto di David contro il Lecce. fantamaster.it