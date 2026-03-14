Lewandowski e una sconfitta che brucia ancora | Lo scorso anno siamo stati eliminati per colpa nostra non per meriti dell’Inter…

Lewandowski ha commentato la sconfitta della squadra nella partita di Champions League contro l’Inter della scorsa stagione. Nell’intervista rilasciata a SportWeek, l’attaccante ha dichiarato che l’eliminazione è stata causata dalla propria squadra e non dai meriti degli avversari. Ha inoltre sottolineato che la sconfitta è ancora dolorosa per lui e i compagni.

Inter News 24 Lewandowski, intervistato da SportWeek, ha parlato così della sfida di Champions League tra Inter e Barcellona della scorsa stagione. A distanza di mesi, la ferita per l’eliminazione dalla scorsa Champions League sembra ancora bruciare in casa Barcellona. Robert Lewandowski, intervistato da SportWeek, è tornato a riflettere sulla rocambolesca semifinale che ha visto prevalere l’ Inter di Cristian Chivu al termine di un doppio confronto ricco di reti e colpi di scena. L’analisi del bomber polacco è stata netta e priva di giri di parole, puntando il dito più sulle mancanze della propria squadra che sulle reali qualità mostrate dai nerazzurri sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lewandowski e una sconfitta che brucia ancora: «Lo scorso anno siamo stati eliminati per colpa nostra, non per meriti dell’Inter…» Articoli correlati Leggi anche: Pio Esposito brilla ancora e sorge un dubbio: l’Inter avrebbe uno Scudetto in più se lo avesse avuto lo scorso anno? Condò e il segreto dell’Inter di Chivu: «Vi rivelo una voce che mi è arrivata. Alcuni giocatori rispetto allo scorso anno…»Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Altri aggiornamenti su Lewandowski e una sconfitta che brucia... Temi più discussi: L’Annonese sconfitta: Almeno il pareggio l’avremmo meritato; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Insensibile! Tudor criticatissimo per la gestione di Kinsky ma niente esonero (per ora); Pronostico Newcastle United-Barcelona: analisi e probabili formazioni 10/03/2026 Champions League. Fabrizio Romano: Lewandowski, darei una percentuale più corposa all’MLS. A livello economico, per i club italiani, sarà difficileNei mesi scorsi si è parlato con insistenza di una sorprendente possibilità Milan per Robert Lewandowski; ad oggi questa possibilità sembra essere davvero molto lontana. Fabrizio Romano e Matteo Moret ... msn.com Kane dovrebbe puntare a superare Lewandowski al Bayern invece di approdare al BarcellonaHarry Kane dovrebbe concentrarsi sul superare Robert Lewandowski nei libri di storia del Bayern Monaco, invece di prendere in considerazione la possibilità di succedere all’attaccante polacco al Barce ... goal.com Il contratto di Robert Lewandowski con il Barcellona scade a giugno e iniziano a circolare voci su un possibile futuro in Serie A. Intervistato da Sport Week, l’attaccante polacco però non si sbilancia: il suo obiettivo resta chiudere la stagione con più vittorie, gol - facebook.com facebook Barcellona, Lewandowski: «Futuro Non ci penso e non ho ancora deciso nulla» x.com