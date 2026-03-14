letture di fotografie al santa maria due giorni di eventi

Al Santa Maria si svolgono due giorni dedicati alla fotografia contemporanea, con incontri tra esperti, sessioni di lettura di portfolio e una mostra collettiva. Durante l’evento viene anche reso omaggio a uno dei più noti maestri italiani dell’immagine. La manifestazione coinvolge artisti, professionisti e appassionati che partecipano alle varie attività proposte.

Due giorni dedicati alla fotografia contemporanea, tra incontri con esperti, letture portfolio, una mostra collettiva e un omaggio a uno dei grandi maestri italiani dell’immagine. Oggi e domani il Santa Maria della Scala ospita la quinta edizione di "Letture di Fotografia", rassegna che mette al centro il confronto tra fotografi, professionisti e appassionati. L’iniziativa nasce da un’idea del Siena Foto Club, realizzata in collaborazione con la Fondazione Santa Maria della Scala. L’edizione 2026 si svolge con il riconoscimento della Federazione italiana associazioni fotografiche e con il sostegno di ChiantiMutua. Cuore della manifestazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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