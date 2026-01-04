A Santa Maria, la calza più lunga si fa notare durante gli eventi nel Cuoio. La tradizione della Befana, che il 6 gennaio porta doni ai bambini, si anima in questa zona con iniziative e celebrazioni che rispettano il ritmo autentico della festività. Un’occasione per vivere il folklore locale in modo semplice e autentico, mantenendo viva una tradizione che unisce comunità e storia.

COMPRENSORIO La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte. In realtà la simpatica vecchietta del 6 gennaio sembra aver cambiato le sue abitudini, almeno nella zona del Cuoio. E sarà protagonista di giorno. A Santa Maria a Monte, dopo alcuni anni, grazie alla Pro Loco, viene riproposta la calza più lunga. che sarà ancora più lunga visto che si snoderà dall’inizio di via Carducci fino a piazza Marconi passando da via Collegiata e via Roma. Domani, lunedì 5, dalle 15, nell’androne del palazzo comunale comincerà il gonfiaggio dei palloncini che andranno a riempire la calza e a seguire merenda per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La calza più lunga a Santa Maria. Eventi nel Cuoio

