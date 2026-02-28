Anche Brindisi celebra gli 87 anni dei Vigili del Fuoco | tra storia innovazione e soccorso

A Brindisi si è tenuta ieri, venerdì 27 febbraio, una cerimonia per ricordare l’istituzione ufficiale dei Vigili del Fuoco. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e membri del corpo dei vigili, che hanno partecipato a un evento dedicato alla storia e alle attività di soccorso svolte nel tempo. La giornata ha rappresentato un momento di commemorazione e riconoscimento delle loro attività.

BRINDISI – Anche a Brindisi nella giornata di ieri, venerdì 27 febbraio, si è svolta la cerimonia di commemorazione dell'istituzione ufficiale dei vigili del fuoco. La manifestazione, ospitata presso il locale Comando provinciale, ha reso omaggio a un percorso iniziato esattamente 87 anni fa, nel.