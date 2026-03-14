Enrica Bonaccorti è deceduta a 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La conduttrice ha lasciato un testamento che comprende immobili e altri beni. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. La famiglia ha annunciato le disposizioni patrimoniali e l’intenzione di rispettare gli ultimi desideri della donna.

La scomparsa di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, ha lasciato un vuoto nel mondo della televisione italiana. La conduttrice e autrice, protagonista di tanti programmi di successo, negli ultimi mesi di vita aveva scelto di mettere ordine anche nelle questioni più personali, preparando il testamento e lasciando indicazioni precise per il futuro. Oltre al ricordo umano e professionale, si apre ora anche il capitolo della sua eredità, che comprende beni immobili e un patrimonio costruito in anni di lavoro nel mondo dello spettacolo. Gli ultimi mesi. La diagnosi del tumore al pancreas era arrivata nel 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’eredità di Enrica Bonaccorti: il testamento, gli immobili e l’ultimo desiderio della conduttrice

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