Oggi si celebra il ricordo di una donna amata e conosciuta dal pubblico, scomparsa dopo aver lasciato un’eredità significativa. La sua famiglia si trova ora a gestire il testamento e l’eredità, tema centrale nelle ultime settimane a causa della malattia che ha accompagnato gli ultimi mesi della sua vita. La figlia, Verdiana, ha svolto un ruolo importante nelle questioni legate all’eredità.

Un'eredità pesante quella che lascia Enrica Bonaccorti: oggi è il giorno del dolore e delle lacrime per la morte di un volto amato e popolare. Il funerale di Enrica Bonaccorti si terrà sabato a Roma nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo alle ore 15. Lo ha annunciato ieri Andrea Quattrini, agente della conduttrice e attrice scomparsa all'età di 76 anni per un tumore al pancreas. La camera ardente, allestita nella clinica romana in cui è morta, sarà aperta da venerdì mattina fino a sabato alle 12 per i parenti e gli amici. La morte di Enrica Bonaccorti La camera ardente per Enrica Bonaccorti è aperta alla clinica Ars BioMedica di Roma, in Via Luigi Bodio 58, dalle 10 alle 22. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Enrica Bonaccorti, l'eredità e il testamento durante la malattia: l'ultimo desiderio e il ruolo della figlia Verdiana

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Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com