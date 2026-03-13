Enrica Bonaccorti l’eredità e il testamento | a chi andrà tutto

Sabato 14 marzo si terranno i funerali di Enrica Bonaccorti, in una chiesa di Roma. La giornalista e conduttrice, che aveva 76 anni, è deceduta a causa di un tumore al pancreas. La cerimonia si svolgerà nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. La sua morte ha suscitato molte reazioni nel mondo dello spettacolo e dei media.

Sabato 14 marzo, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, si terranno i funerali di Enrica Bonaccorti, scomparsa all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La cerimonia inizierà alle ore 15, dopo che la camera ardente, allestita presso la clinica Ars BioMedica di Roma, sarà stata aperta al pubblico da venerdì mattina fino a sabato alle 12. Numerosi volti noti e amici della conduttrice hanno già iniziato a rendere omaggio all’artista, in una sfilata silenziosa e commossa per l’ultimo saluto a una figura amata dal pubblico televisivo. Camera ardente: orari e partecipazione. La camera ardente è accessibile nella struttura romana situata in Via Luigi Bodio 58, con orari estesi dalle 10 alle 22 di venerdì. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, morta il 12 marzo a 76 anni, arrivano i ricordi di chi le è stata accanto dentro e fuori dalla tv - facebook.com facebook

Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com