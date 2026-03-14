L' eredità di Bonaccorti | il testamento le case a Roma e all' Argentario l' ultimo desiderio

La conduttrice scomparsa il 12 marzo aveva lasciato istruzioni sul suo patrimonio, tra cui case a Roma e all’Argentario, e un testamento. Nella documentazione si trovano indicazioni precise su come gestire le proprietà e gli ultimi desideri, senza lasciare dubbi su ciò che voleva fosse fatto con i suoi beni. Le pratiche legali sono in corso per formalizzare le disposizioni.

Negli ultimi mesi di vita Enrica Bonaccorti aveva espresso il desiderio di mettere ordine anche nelle questioni patrimoniali e burocratiche preparando il testamento e lasciando indicazioni precise per il futuro. La presentatrice morta giovedì 12 marzo era molto legata alle case che, con ogni probabilità lascerà in eredità esclusiva alla figlia Verdiana: un appartamento a Roma Nord nella zona di Ponte Milvio dove abitava da moltissimo tempo, fin da quando era adolescente. Una casa ricca di pezzi d'antiquariato e di ricordi, come il vecchio divano che era appartenuto alla madre, tante fotografie e oggetti di profondo valore affettivo che le ricordavano le tappe della sua vita e soprattutto i viaggi in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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