Leonardo ha annunciato risultati positivi per il 2025, con una crescita a doppia cifra nei settori di elicotteri, elettronica e spazio. L’azienda ha comunicato nuove assunzioni a Pisa e in altre zone della Toscana, confermando il ruolo centrale di questa regione nelle sue strategie di sviluppo. I dati presentati includono numeri che evidenziano performance sia dal punto di vista commerciale che finanziario.

Toscana nodo centrale dello sviluppo di Leonardo. L’azienda ha presentato ieri i risultati 2025 con numeri positivi sia a livello commerciale che finanziario. Le migliori performance sono state registrate in particolare nei settori, dall’elettronica allo spazio, dalla cyber & security agli elicotteri, cuore dell’attività toscana con centri di eccellenza internazionale, da Pisa a Campi Bisenzio, fino a Montevarchi e Abbadia San Salvatore. Dagli elicotteri, con nuove consegne e nuovi ordini in tutto il mondo, allo spazio, elettronica e cyber & security, i settori migliorato tutti i principali indicatori con ordini, volumi e redditività in forte crescita: margine operativo lordo +63,3% e redditività delle vendite che è andato in doppia cifra (10%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leonardo, è crescita a doppia cifra con elicotteri, elettronica e spazio. Assunzioni a Pisa e in Toscana

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