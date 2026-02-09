Unicredit chiude un quarto trimestre da record, con un utile in crescita del 12,3%. È il ventesimo trimestre consecutivo di risultati positivi e il miglior anno di sempre per la banca. I numeri continuano a salire, dimostrando una gestione efficace e un mercato stabile.

Unicredit ha chiuso un quarto trimestre da record, conseguendo il ventesimo trimestre consecutivo di crescita redditizia e di qualità e chiudendo il miglior anno di sempre. L’utile registrato una crescita a doppia cifra, che consente alla Banca di rispettare gli impegni di remunerazione verso gli azionisti. “Unicredit ha conseguito ancora una volta una crescita e una redditività da record nel 2025”, ha commentato il Ceo Andrea Orcel, aggiungendo “la nostra ambizione sta portando con costanza a sovraperformare in termini di crescita redditizia e in grado di generare capitale e in termini di distribuzioni, e siamo fiduciosi di poter mantenere questa traiettoria nei prossimi cinque anni”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Unicredit: utile 2025 in crescita a doppia cifra (+12,3%)

Unicredit chiude il 2025 con un risultato record: un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente.

