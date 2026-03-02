Redivivo | dopo 10 anni resto sempre del parere che l’Oscar se lo meritasse l’orso non DiCaprio
Dopo dieci anni, affermo ancora che l'orso avrebbe meritato l’Oscar, non DiCaprio. Per coerenza, specifico che tra i registi messicani più noti di Hollywood, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Alejandro González Iñárritu, uno di loro non riceve il mio apprezzamento. La mia opinione si basa su considerazioni personali, senza voler essere offensivo o polemico.
Metto le mani avanti per onestà intellettuale.Fra i nomi che compongono il ben noto trio di registi messicani che hanno conquistato Hollywood negli ultimi venticinque anni – Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Alejandro González Iñárritu – ce n’è uno che proprio non riesco ad apprezzare.Lo trovo. 🔗 Leggi su Today.it
Tutto quello che riguarda Redivivo.
Argomenti discussi: Leonardo DiCaprio costretto a sopravvivere nella natura selvaggia in questo film che gli ha regalato il primo Oscar.
