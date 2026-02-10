Durante un party legato al Super Bowl, un video ha catturato Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire mentre si divertivano tra amici. Il filmato, finito online, mostra i due attori in un momento di relax, senza guardarci troppo intorno, sorpresi dalla presenza delle telecamere. La scena ha fatto subito il giro del web, facendo parlare di loro in modo più autentico rispetto alle immagini ufficiali.

Un video rubato a un Super Bowl party ha riportato sotto i riflettori Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, mostrando un lato informale e sorprendentemente spontaneo della loro amicizia. Un breve video diventato virale mostra Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire mentre ballano durante un party del Super Bowl con Ice Cube sul palco. Un momento raro che riaccende l'attenzione su una delle amicizie più longeve di Hollywood. Un video, una canzone e una parentesi fuori copione Il filmato è breve, ma sufficiente a scatenare l'entusiasmo dei fan. Durante un party legato al Super Bowl 2026, Ice Cube si esibisce dal vivo mentre la folla si muove seguendo il ritmo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire si scatenano al Super Bowl party: il video diventa virale

